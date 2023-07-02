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Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 17:18
Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція
святкування під музику Лепса в кафе у Погребах, скріншот відео МВС

У селі Погреби на Київщині дівчину вигнали з кафе за зауваження щодо російської музики, поліція склала адмінпротокол щодо закладу.

Джерело: МВС України

Дослівно: "Стосовно ганебного випадку, коли на Київщині дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо російської музики. Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф".

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Деталі: У МВС повідомили, що в Погребах в одному з кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим.

На відео чутно, що в закладі грає пісня Григорія Лепса "Самый лучший день".

Дослівно: "Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі "лєпсонутого" відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції".

Теми: Київська областьРосіямузикаполіція
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