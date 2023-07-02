Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 17:18
Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція
святкування під музику Лепса в кафе у Погребах, скріншот відео МВС

У селі Погреби на Київщині дівчину вигнали з кафе за зауваження щодо російської музики, поліція склала адмінпротокол щодо закладу.

Джерело: МВС України

Дослівно: "Стосовно ганебного випадку, коли на Київщині дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо російської музики. Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф".

Деталі: У МВС повідомили, що в Погребах в одному з кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим.

Реклама:

На відео чутно, що в закладі грає пісня Григорія Лепса "Самый лучший день".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі "лєпсонутого" відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції".

Теми: Київська областьРосіямузикаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові

фото, відеоЗеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями

Усі новини...
Київська область
На Київщині знайшли рештки 8 британських винищувачів часів Другої світової війни
Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях
Останні новини
18:11
Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась
17:56
Росіяни 271 раз влучили в енергетичні обʼєкти України – Галущенко
17:49
відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
17:25
Високий представник Боснії може зняти скандального Додіка з посади – ЗМІ
17:21
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
17:00
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
16:47
Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів від Варшави
16:25
відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
16:15
За 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей – Офіс генпрокурора
16:14
Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро
Усі новини...
Реклама: