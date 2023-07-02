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З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 19:43
З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, водночас на сході росіяни наступають на кількох напрямках.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось.

Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед".

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Деталі: Разом з тим, Маляр повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському.

"Скрізь зараз гаряче", - зазначила вона.

Також росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку.

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"Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - розповіла Маляр.

На Бахмутському напрямку на південному флангу Сили оборони рухаються вперед, мають частковий успіх, на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.

Теми: війнаконтрнаступМіноборони
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