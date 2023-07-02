Берлін і Варшава не можуть домовитись про центр для Leopard, танки чекають ремонту – Spiegel

Польща та Німеччини планували наприкінці травня відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території, однак досі обидві країни не можуть домовитися – і справа не лише в грошах.

Про це йдеться у публікації Spiegel, пише "Європейська правда".

21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині глава Міноборони Борис Пісторіус оголосив, що наприкінці травня у Польщі відкриється ремонтний центр для бойових танків Leopard, які поставляють в Україну. Міністр навіть зміг оцінити приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.

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Однак через два місяці після зустрічі в Рамштайні, за словами джерел з оборонної промисловості, німецько-польський танковий проєкт поки що не досягнув жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства.

Перший проєкт угоди був готовий кілька днів тому, але до кінця минулого тижня документ так і не був підписаний через різні спірні моменти.

За задумом, два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) мали створити спільне підприємство. Разом з польською державною бронетанковою компанією PGZ планувалося створити спільну танкову майстерню на польських заводах у Глівіце і Познані. Витрати на ремонт танків Leopard взяв би на себе німецький уряд.

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У промислових колах, однак, кажуть, що цей проєкт поки що гальмується Польщею. Наприклад, польська компанія PGZ представила дуже своєрідні ідеї щодо вартості робіт з ремонту танків; інсайдери говорили про вкрай завищені ціни.

Наприклад, PGZ хотіла взяти понад 100 тисяч євро за так звану "первинну діагностику" танків. У Німеччині за таку діагностику зазвичай беруть лише близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ не хоче давати жодних гарантій на ремонт, що також є абсолютно незвичним, пише видання.

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими. Вже кілька місяців уряд у Варшаві веде кампанію проти Берліна. Правляча партія "Право і справедливість" (PiS) майже не пропускає нагоди виступити проти німецького уряду.

З України до Польщі вже прибули кілька танків Leopard, які потребують ремонту, тому зволікати з запуском ремонтного центру не можна.

У понеділок Борис Пісторіус матиме можливість провести бесіду щодо відкриття ремонтного центру зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. Разом міністри відвідають німецьку позицію протиповітряної оборони Patriot у польському місті Замость.

13 червня повідомлялось, що Німеччина й Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.