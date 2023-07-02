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У Запоріжжі чули вибух – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 21:46
У Запоріжжі чули вибух – ЗМІ
місце вибуху в Запоріжжі, фото: Запоріжжя.Інфо

У деяких районах Запоріжжя у неділю ввечері було чутно вибух, імовірно, вибухнув боєприпас у пляжній зоні.

Джерело: Суспільне, Запоріжжя.Інфо

Деталі: Як повідомляють кореспонденти Суспільного, в деяких районах Запоріжжя було чутно вибух.

При цьому тривога в місті та області не була оголошена.

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Місцеве видання Запоріжжя.Інфо повідомило, що вибухнув якийсь предмет у пляжній зоні. Швидше за все, це "стара міна чи якийсь боєприпас".

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Теми: Запоріжжявибух
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