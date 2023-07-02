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Білоруський паралімпієць організує викрадення українських дітей із окупованих територій – Спротив

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 22:25
Білоруський паралімпієць організує викрадення українських дітей із окупованих територій – Спротив
Олексій Талай, фото з його Facebook

Центр національного спротиву заявляє, що член національної паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай організовує вивезення дітей із окупованого сходу України до Білорусі.

Джерело: Спротив

Дослівно: "Окупанти продовжують викрадати неповнолітних з тимчасово окупованих територій України.

За даними нашого підпілля, до цього, зокрема, причетний генеральний директор російського "благодійного фонду" "Поверь в себя" Талай Олексій Костянтинович (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди РБ).

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Дана особа безпосередньо організовує вивезення дітей із ТОТ сходу України до республіки Білорусь".

Що передувало: У березні Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до РФ.

Теми: Білорусьдітиокупація
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