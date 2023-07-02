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Росіяни обстріляли Костянтинівку: двоє поранених, один з них у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 22:39
Росіяни обстріляли Костянтинівку: двоє поранених, один з них у важкому стані
Костянтинівка, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині у неділю поранено двох людей, один з них перебуває у важкому стані.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі "Суспільне Донбас"

Дослівно: "Приблизно о 19.40 відбувся обстріл військовими РФ міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу порені двоє людей. Чоловік перебуває у важкому стані, у жінки стабільний стан".

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Деталі: За даними начальника Костянтинівської МВА, пошкоджені шість приватних будинків та одна господарча споруда.

Теми: Донецька областьвійна
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