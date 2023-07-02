Медведєв хоче призупинити дипвідносини з Британією, Польщею, Фінляндією й країнами Балтії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія має тимчасово призупинити дипломатичні відносини з Великою Британією, Фінляндією, Польщею та країнами Балтії.

Джерело: стаття Медведєва в "Российской газете"

Дослівно: "З Фінляндією та їй подібними (на кшталт Польщі, країн Балтії і, звісно, Британії) краще б узагалі тимчасово призупинити дипломатичні відносини або принаймні до певного часу знизити їхній рівень".

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Деталі: Медведєв також заявив, що підсумки тотального протистояння РФ і Заходу мають бути закріплені в новому документі на кшталт Гельсінського акта.

У статті він у своїй традиційній манері намагається переконати читачів, що війна Росії проти України – це нібито "тотальне протистояння умовного колективного Заходу і всього іншого світу", яке триватиме десятиліттями. Медведєв знову лякає, що це протистояння поставило світ на межу третьої світової війни, у разі якої на Землі настануть ядерна зима, епідемії та голод.

Також Медведєв стверджує, що мета Росії – "усунути загрозу членства України в НАТО", і вона її нібито досягне.

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"Якщо конфліктуючі країни не приймають до НАТО, значить, конфлікт буде перманентним, адже це питання існування Росії", – лякає також він.

У своїй статті Медведєв говорить про якісь "розумні компроміси", до яких нібито готова Росія, але тут же ставить умовою повалення законної української влади, законодавчу заборону в Європі якогось "київського нацистського режиму" і погрожує, що "Заходу доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації".