Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв хоче призупинити дипвідносини з Британією, Польщею, Фінляндією й країнами Балтії

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 23:27
Медведєв хоче призупинити дипвідносини з Британією, Польщею, Фінляндією й країнами Балтії
Дмитро Медведєв, фото Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія має тимчасово призупинити дипломатичні відносини з Великою Британією, Фінляндією, Польщею та країнами Балтії.

Джерело: стаття Медведєва в "Российской газете"

Дослівно: "З Фінляндією та їй подібними (на кшталт Польщі, країн Балтії і, звісно, Британії) краще б узагалі тимчасово призупинити дипломатичні відносини або принаймні до певного часу знизити їхній рівень".

Деталі: Медведєв також заявив, що підсумки тотального протистояння РФ і Заходу мають бути закріплені в новому документі на кшталт Гельсінського акта.

Реклама:

У статті він у своїй традиційній манері намагається переконати читачів, що війна Росії проти України – це нібито "тотальне протистояння умовного колективного Заходу і всього іншого світу", яке триватиме десятиліттями. Медведєв знову лякає, що це протистояння поставило світ на межу третьої світової війни, у разі якої на Землі настануть ядерна зима, епідемії та голод.

Також Медведєв стверджує, що мета Росії – "усунути загрозу членства України в НАТО", і вона її нібито досягне.

"Якщо конфліктуючі країни не приймають до НАТО, значить, конфлікт буде перманентним, адже це питання існування Росії", – лякає також він.

ВІДЕО ДНЯ

У своїй статті Медведєв говорить про якісь "розумні компроміси", до яких нібито готова Росія, але тут же ставить умовою повалення законної української влади, законодавчу заборону в Європі якогось "київського нацистського режиму" і погрожує, що "Заходу доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації".

Теми: МедведєвРосіядипломатичні відносинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів

Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом

Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані

Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста" в питанні членства України – посол США

відеоУ Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського

Усі новини...
Медведєв
Медведєв боїться за ядерну зброю в руках бандитів
Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай – розвідка
Данілов закликає нарешті передати Медведєву гамівну сорочку
Останні новини
02:50
П'ятьом областям загрожують ворожі безпілотники – Повітряні сили
02:28
Росіяни за добу 18 разів обстріляли Сумщину
01:59
Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості
01:32
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
00:48
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
00:24
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
23:56
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
23:32
Коаліційний уряд Нідерландів розпався через суперечки щодо міграції – ЗМІ
23:17
фото, відеоЗалужний і Шаптала відвідали угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"
22:56
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Усі новини...
Реклама: