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Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 23:56
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
матч Україна-Франція чвертьфіналу молодіжного Євро з футболу, фото Getty Images

Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Матч Україна – Франція закривав програму поєдинків плей-оф. Перед ним визначилися три з чотирьох учасників – туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія.

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У поєдинку проти Франція українці боролися за вихід у півфінал молодіжного Євро. А також на Олімпіаду-2024 – після перемоги збірної Англії туди виходили усі три півфіналісти.

Українці розпочали матч з незарахованого голу через офсайд. Після чого на 19-й хвилині рахунок відкрила Франція: Раян Шеркі розібрався з захисниками збірної України та відкрив рахунок у матчі.

Проте ще до перерви Україна не лише зрівняла рахунок, але й вийшла вперед. Спершу арбітр поставив пенальті через фол на Михайлові Мудрику, який реалізував Георгій Судаков. А перед перервою Мудрик пасом на хід вивів Судакова, після чого той обіграв голкіпера Франції та вийшов уперед.

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Після перерви Франція зрівняла рахунок, який скасував арбітр через офсайд у нападника Елі Вахі. А ось Україна гол забила: Артем Бондаренко обіграв біля воротарської гравців Франції і пробив точно у ворота.

У підсумку з рахунком 3:1 Україна обіграла Францію, вийшла у півфінал Євро-2023, а разом із цим і на Олімпіаду-2024.

Теми: футболОлімпіадаспорт
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