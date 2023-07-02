Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 23:56
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
матч Україна-Франція чвертьфіналу молодіжного Євро з футболу, фото Getty Images

Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Матч Україна – Франція закривав програму поєдинків плей-оф. Перед ним визначилися три з чотирьох учасників – туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія.

У поєдинку проти Франція українці боролися за вихід у півфінал молодіжного Євро. А також на Олімпіаду-2024 – після перемоги збірної Англії туди виходили усі три півфіналісти.

Реклама:

Українці розпочали матч з незарахованого голу через офсайд. Після чого на 19-й хвилині рахунок відкрила Франція: Раян Шеркі розібрався з захисниками збірної України та відкрив рахунок у матчі.

Проте ще до перерви Україна не лише зрівняла рахунок, але й вийшла вперед. Спершу арбітр поставив пенальті через фол на Михайлові Мудрику, який реалізував Георгій Судаков. А перед перервою Мудрик пасом на хід вивів Судакова, після чого той обіграв голкіпера Франції та вийшов уперед.

Після перерви Франція зрівняла рахунок, який скасував арбітр через офсайд у нападника Елі Вахі. А ось Україна гол забила: Артем Бондаренко обіграв біля воротарської гравців Франції і пробив точно у ворота.

ВІДЕО ДНЯ

У підсумку з рахунком 3:1 Україна обіграла Францію, вийшла у півфінал Євро-2023, а разом із цим і на Олімпіаду-2024.

Теми: футболОлімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові

фото, відеоЗеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями

Усі новини...
футбол
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Головного тренера ПСЖ затримали за звинуваченням у расизмі
Ярмоленко повернувся до "Динамо"
Останні новини
18:11
Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась
17:56
Росіяни 271 раз влучили в енергетичні обʼєкти України – Галущенко
17:49
відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
17:25
Високий представник Боснії може зняти скандального Додіка з посади – ЗМІ
17:21
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
17:00
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
16:47
Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів від Варшави
16:25
відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
16:15
За 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей – Офіс генпрокурора
16:14
Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро
Усі новини...
Реклама: