На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів
Понеділок, 3 липня 2023, 00:56
За минулу добу зафіксовано понад 20 приходів ворога по громадах Чернігівської області.
Джерело: ОК "Північ"
Деталі: Зокрема, з 02:55 до 03:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі Карповичів.
З 11:30 до 11:35 було 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Клюсів.
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У районі Архипівки з 18:25 до 18:35 зафіксовано 3 приходи, а з 19:10 до 19:35 – 12, ймовірно з міномету 120 мм.
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