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На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 00:56
На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу зафіксовано понад 20 приходів ворога по громадах Чернігівської області.

Джерело: ОК "Північ"

Деталі: Зокрема, з 02:55 до 03:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі Карповичів.

З 11:30 до 11:35 було 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Клюсів.

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У районі Архипівки з 18:25 до 18:35 зафіксовано 3 приходи, а з 19:10 до 19:35 – 12, ймовірно з міномету 120 мм.

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Теми: Чернігівська областьобстріл
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