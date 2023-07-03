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Австрія не перешкоджає транзиту військової техніки з ЄС до України – міністр

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 01:58
Австрія не перешкоджає транзиту військової техніки з ЄС до України – міністр
Александер Шалленберг. Фото з Facebook Österreichisches Außenministerium

Австрія дозволяє країнам Євросоюзу транзит матеріалів воєнного призначення через свою країну в Україну, і це не є порушенням її нейтралітету.

Джерело: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю телеканалу ORF, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Хотілося б прояснити: перевезення з однієї до іншої країни ЄС завжди відбувалося без проблем.

А з 28 лютого 2022 року ми маємо рішення у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, яке також дозволяє ці перевезення в Україну. І ми зобов’язані виконувати це рішення".

"Існує рішення Спільної зовнішньої та безпекової політики, яке не лише дозволяє ці перевезення в Україну. Це означає, що ми пов’язані цим рішенням. І з моменту підписання Амстердамського договору, і з моменту реформи федеральної конституції майже 20 років тому, ці заходи в рамках ЄС підпадають під дію нейтралітету. Це означає, що немає ніякої суперечності".

Деталі: За його словами, йдеться саме про транзит через Австрію, "і це не порушує нейтралітет".

Міністр додав, що партнери, котрі здійснюють цей транзит, зобов’язані повідомляти австрійську сторону про те, який саме вантаж перевозиться.

Теми: Австраліядопомога УкраїніЄС
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