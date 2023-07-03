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У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 02:38
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
фото Getty Images

Вночі 3 липня Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару в Запоріжжі, Полтавській області, ворожих БпЛА на Черкащині та Вінниччині, а також про роботу ППО в Кіровоградській області.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повітряники попередили про балістики у напрямку Запоріжжя.

Пізніше вони повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській області, а також роботу ППО в Кіровоградській області.

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Оновлено: О 02:36 Повітряні сили інформували про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

О 02:44 стало відомо про загрозу ворожих ударних БпЛА у Вінницькій області.

О 03:11 був оголошений відбій у Полтавській області.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:29 відбій тривоги оголосили в Запорізькій області.

На світанку було оголошено відбої і в інших областях.

Теми: Полтавська областьЗапоріжжяВінницька областьЧеркаська область
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