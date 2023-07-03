Вночі 3 липня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних БпЛА у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській областях.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Хмельницька, Чернівецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Реклама:

Оновлено: О 04:10 було повідомлено про загрозу ворожих дронів і в Житомирській області.

О 04:24 було оголошено відбій тривоги на Житомирщині.