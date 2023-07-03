Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У трьох областях – загроза ворожих БпЛА

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 03:46
У трьох областях – загроза ворожих БпЛА
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 3 липня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних БпЛА у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській областях.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Хмельницька, Чернівецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Реклама:

Оновлено: О 04:10 було повідомлено про загрозу ворожих дронів і в Житомирській області.

О 04:24 було оголошено відбій тривоги на Житомирщині.

Теми: повітряна тривогабезпілотникиЧернівецька областьХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові

фото, відеоЗеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями

Усі новини...
повітряна тривога
На Одещині була ракетна загроза
Вночі ППО збила усі вісім "Шахедів" та три "Калібри"
У Києві та низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку
Останні новини
18:47
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
18:45
McDonald's вводить обмеження на використання помідорів в Індії через різкий підйом цін
18:33
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
18:11
Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась
17:56
Росіяни 271 раз влучили в енергетичні обʼєкти України – Галущенко
17:49
відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
17:25
Високий представник Боснії може зняти скандального Додіка з посади – ЗМІ
17:21
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
17:00
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
16:47
Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів від Варшави
Усі новини...
Реклама: