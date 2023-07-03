У трьох областях – загроза ворожих БпЛА
Понеділок, 3 липня 2023, 03:46
Вночі 3 липня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних БпЛА у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській областях.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Хмельницька, Чернівецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"
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Оновлено: О 04:10 було повідомлено про загрозу ворожих дронів і в Житомирській області.
О 04:24 було оголошено відбій тривоги на Житомирщині.