На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО

На світанку 3 липня у Хмельницькій області пролунали вибухи, Повітряні сили та ОВА повідомили про роботу ППО.

Джерело: Повітряні сили, Хмельницька ОВА

Деталі: Вночі було оголошено повітряну тривогу в кількох областях, зокрема й на Хмельниччині, через загрозу ворожих дронів.

Після 04:30 Повітряні сили повідомили про вибухи і роботу ППО в Хмельницькій області.

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ОВА також дала інформацію про вибухи і роботу ППО.