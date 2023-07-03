На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
Понеділок, 3 липня 2023, 04:44
На світанку 3 липня у Хмельницькій області пролунали вибухи, Повітряні сили та ОВА повідомили про роботу ППО.
Джерело: Повітряні сили, Хмельницька ОВА
Деталі: Вночі було оголошено повітряну тривогу в кількох областях, зокрема й на Хмельниччині, через загрозу ворожих дронів.
Після 04:30 Повітряні сили повідомили про вибухи і роботу ППО в Хмельницькій області.
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ОВА також дала інформацію про вибухи і роботу ППО.
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