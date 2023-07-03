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У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 06:52
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Лисичанськ, ілюстративне фото Сергія Гайдая

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська позбавлені доступу до медицини, оскільки російські загарбники перетворили всі медичні заклади міста на військові шпиталі.

Джерело: начальник Лисичанської МВА Валерій Шибіко в ефірі телеканалу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "На цей момент усі медичні заклади, які в нас працювали, переоснащені в шпиталі, де лікуються поранені військові ворога.

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Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і в них просто немає ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги цивільним мешканцям".

Деталі:  За його словами, у місті оселилися багато російських військових. Деякі квартали ворог закриває для місцевих жителів.

Він додав, що загарбники відкрили деякі аптеки в Лисичанську, але через завищені ціни містяни не можуть придбати ліки.

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Окрім того, зауважив Шибіко, мобільний зв’язок є лише в деяких районах Лисичанська. Росіяни суворо контролюють його та перевіряють телефони місцевих жителів на блокпостах – за дзвінок на українські номери загарбники можуть запроторити у підвал.

Теми: Лисичанськокупаціямедицина
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