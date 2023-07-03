Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 06:52
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Лисичанськ, ілюстративне фото Сергія Гайдая

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська позбавлені доступу до медицини, оскільки російські загарбники перетворили всі медичні заклади міста на військові шпиталі.

Джерело: начальник Лисичанської МВА Валерій Шибіко в ефірі телеканалу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "На цей момент усі медичні заклади, які в нас працювали, переоснащені в шпиталі, де лікуються поранені військові ворога.

Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і в них просто немає ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги цивільним мешканцям".

Реклама:

Деталі:  За його словами, у місті оселилися багато російських військових. Деякі квартали ворог закриває для місцевих жителів.

Він додав, що загарбники відкрили деякі аптеки в Лисичанську, але через завищені ціни містяни не можуть придбати ліки.

Окрім того, зауважив Шибіко, мобільний зв’язок є лише в деяких районах Лисичанська. Росіяни суворо контролюють його та перевіряють телефони місцевих жителів на блокпостах – за дзвінок на українські номери загарбники можуть запроторити у підвал.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Лисичанськокупаціямедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Лисичанськ
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
В окупованому Лисичанську вибух знищив до 100 військових РФ – Гайдай
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: