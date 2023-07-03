Вночі захисники знищили 13 із 17 ворожих "Шахедів" – Повітряні сили
Уночі 3 липня українські захисники знищили 13 ворожих "Шахедів" із 17 запущених.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.
Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".
У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.
У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.