Вночі захисники знищили 13 із 17 ворожих "Шахедів" – Повітряні сили

Уночі 3 липня українські захисники знищили 13 ворожих "Шахедів" із 17 запущених.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.

Реклама:

Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

ВІДЕО ДНЯ

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.