Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони "відмінусували" ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 07:48
Сили оборони відмінусували ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт, 5 танків та іншу техніку окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4057 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4220 (+32) од,
  • РСЗВ – 641 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
  • літаків– 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Останні новини
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
Усі новини...
Реклама: