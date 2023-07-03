Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони "відмінусували" ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 07:48
Сили оборони відмінусували ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт, 5 танків та іншу техніку окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4057 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4220 (+32) од,
  • РСЗВ – 641 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
  • літаків– 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
війна
Захисники за тиждень звільнили 37 кв. км на сході і півдні країни − Міноборони
Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка
Вночі захисники знищили 13 із 17 ворожих "Шахедів" – Повітряні сили
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: