Сили оборони "відмінусували" ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
Понеділок, 3 липня 2023, 07:48
За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт, 5 танків та іншу техніку окупантів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
- артилерійських систем – 4220 (+32) од,
- РСЗВ – 641 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
- літаків– 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,
- крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.
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