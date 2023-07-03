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Захисники за тиждень звільнили 37 кв. км на сході і півдні країни − Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 3 липня 2023, 08:43
Захисники за тиждень звільнили 37 кв. км на сході і півдні країни − Міноборони
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках − за минулий тиждень звільнили 37 кв. км.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на − Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої".

Деталі: Заступниця міністра додала, що минулий тиждень у результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв. км.
 
Водночас кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі − окупанти за 7 днів гатили 11 753 рази (позаминулого тижня було 6 457).

На півдні Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема, в напрямках Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки, Старомайорського.

За словами Маляр, на всіх напрямках захисники мали успіх − за минулий тиждень звільнили 28,4 кв. км.

Загалом звільнена площа на півдні становить уже 158,4 кв. км.

Теми: війнаконтрнаступМіноборони
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