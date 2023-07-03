ЄС розглядає поступки російському банку заради "зернової угоди" – FT

Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

Про це повідомила в понеділок газета Financial Times, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати "зернову угоду" після 17 липня, звинувативши Захід в "обурливих" діях щодо угоди.

На переговорах за посередництва ООН Москва запропонувала план, який дозволить дочці "Россельхозбанку" здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.

Реклама:

Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.

Окрім відновлення доступу до SWIFT, Росія також прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.