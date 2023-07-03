Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС розглядає поступки російському банку заради "зернової угоди" – FT

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 09:08
ЄС розглядає поступки російському банку заради зернової угоди – FT
Фото ілюстративне з pixabay.com

Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

Про це повідомила в понеділок газета Financial Times, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати "зернову угоду" після 17 липня, звинувативши Захід в "обурливих" діях щодо угоди.

На переговорах за посередництва ООН Москва запропонувала план, який дозволить дочці "Россельхозбанку" здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.

Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.

Окрім відновлення доступу до SWIFT, Росія також прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування. 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні. 

Теми: зерноУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
зерно
Зернова ініціатива: РФ продовжує блокувати продовольство для світу – Мінінфраструктури
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
Усі новини...
Реклама: