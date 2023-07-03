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Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога

Альона Мазуренко Понеділок, 3 липня 2023, 10:56
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
скриншот

На Луганському напрямку захисники завадили росіянам у спробі штурму українських позицій. Поранені окупанти тікали так, що за ними тягнулись бинти. 

Джерело: Національна гвардія

Дослівно: "На Луганському напрямку бійці 50 полку імені Семена Височина Нацгвардії України вправними діями змогли завадити росіянам у спробі штурму українських позицій".

Деталі: Захисники поділилися відео з фронту, де видно як росіяни тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти.

Теми: Луганська областьНацгвардіявійна
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