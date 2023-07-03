Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога

На Луганському напрямку захисники завадили росіянам у спробі штурму українських позицій. Поранені окупанти тікали так, що за ними тягнулись бинти.

Джерело: Національна гвардія

Дослівно: "На Луганському напрямку бійці 50 полку імені Семена Височина Нацгвардії України вправними діями змогли завадити росіянам у спробі штурму українських позицій".

Деталі: Захисники поділилися відео з фронту, де видно як росіяни тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти.