МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється

Посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева розкритикувала можливість того, що банку РФ запропонують лазівку, яка дозволить йому відновити зв’язок із глобальною фінансовою мережею, заради "зернової угоди".

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Раніше видання Financial Times повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду".

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Трофімцева зауважила, що з одного боку – будь-які можливості для агроекспорту – "це добре". Однак, за її словами, йти на поступки шантажисту – "це спонукати його до шантажу далі".

"Це ж відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ти виконуєш його вимоги. Він просто придумує нові вимоги для шантажу. Будемо спостерігати", – додала вона.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

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