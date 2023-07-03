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МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 11:01

Посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева розкритикувала можливість того, що банку РФ запропонують лазівку, яка дозволить йому відновити зв’язок із глобальною фінансовою мережею, заради "зернової угоди".

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Раніше видання Financial Times повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду".

Трофімцева зауважила, що з одного боку – будь-які можливості для агроекспорту – "це добре". Однак, за її словами, йти на поступки шантажисту – "це спонукати його до шантажу далі". 

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"Це ж відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ти виконуєш його вимоги. Він просто придумує нові вимоги для шантажу. Будемо спостерігати", – додала вона.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні. 

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Теми: МЗСРосіяУкраїнабанки
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