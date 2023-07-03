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У ФСБ заявили, що "завербований" росіянин намагався підірвати Аксьонова

Олена РощінаПонеділок, 3 липня 2023, 11:22
У ФСБ заявили, що завербований росіянин намагався підірвати Аксьонова
У ФСБ заявили, що каністру й вибухівку росіянину передали для підриву Аксьонова, скриншот

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що Служба безпеки України готувала замах на ставленика Кремля в окупованому Криму Сергія Аксьонова, але завербованого росіянина затримали.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: ФСБ заявила, що запобігла спробі замаху на Аксьонова: затримала громадянина Росії, якого нібито завербувала СБУ і якого "навчали в Україні мінно-вибухової справи".

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Як повідомляє російське пропагандистське агентство, чоловік "планував підірвати машину Аксьонова, але його спіймали, коли він забирав бомбу зі схованки" (хоча на відео звучить версія про підрив котеджу за допомогою машини). 

 

На відео зафіксовано кадри затримання і "свідчення-зізнання" росіянина, але з них не зрозуміло, ні де його "завербували", ні де затримали, ні хто за цим стоїть. 

 

Пряма мова затриманого: "У грудні 2022 року був завербований спецслужбами України, куратором Ігорем. Після того я отримав позивний "Каратист" і проходив навчання на полігоні підривній справі, маскуванню і нанесенню гриму, уникненню переслідування тощо. 

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Потім я отримав завдання поїхати до Криму, до Сімферополя. Для початку мені потрібно було зняти житло, купити телефон, влаштуватися на роботу. 

Я виходив щодня на зв'язок з Ігорем, чекав подальших вказівок. Чекав, коли мені озвучать адресу, де знаходиться автомобіль, для встановлення туди міни. Щоб потім цей автомобіль поставити на вулицю Севастопольську для підриву котеджу Аксьонова Сергія Валерійовича".  

Росіянин, якому СБУ нібито доручила підірвати Аксьонова в Криму
Росіянин, якому СБУ нібито доручила підірвати Аксьонова в Криму
Скриншот із відео "РИА Новости"

Деталі: Російський експерт каже, що готувався вибуховий пристрій комбінованого типу: "осколковий і запальний". Пакунок зі складниками знайшли просто при затриманні.

 

ФСБ РФ завела справи за статтями про замах на теракт і незаконне придбання вибухівки.

 

Аксьонов подякував російській спецслужбі за "запобігання замаху".

Він також заявив, що "повністю усунути терористичну загрозу з боку Києва можна, тільки виконавши цілі спецоперації".

Теми: КримФСБРосіяСБУ
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