Росіяни атакували Суми: дрон влучив у багатоповерхівку в центрі міста, є жертва

Російські окупанти 3 липня атакували Суми, унаслідок удару БПЛА в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа.

Джерело: "Суспільне", мер Сум

Оновлено: Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в Сумах унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа.

Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.

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