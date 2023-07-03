Росіяни атакували Суми: дрон влучив у багатоповерхівку в центрі міста, є жертва
Понеділок, 3 липня 2023, 13:25
Російські окупанти 3 липня атакували Суми, унаслідок удару БПЛА в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа.
Оновлено: Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в Сумах унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа.
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.
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