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Морпіхи спалили російський гелікоптер Ка-52 протитанковим "Джавеліном"

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 11:51
Морпіхи спалили російський гелікоптер Ка-52 протитанковим Джавеліном
ілюстративне фото

2 липня на Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52 з переносного протитанкового ракетного комплексу "Джавелін".

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП

Дослівно: "309-ий ліквідований гелікоптер окупантів за морпіхами 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського".

Деталі: Зазначається, що "Алігатора" на Бердянському напрямку спалили морпіхи-протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін".

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За даними УП, це сталося у неділю 2 липня.

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Теми: війна
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