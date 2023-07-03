Морпіхи спалили російський гелікоптер Ка-52 протитанковим "Джавеліном"
Понеділок, 3 липня 2023, 11:51
2 липня на Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52 з переносного протитанкового ракетного комплексу "Джавелін".
Джерело: пресслужба 36 ОБрМП
Дослівно: "309-ий ліквідований гелікоптер окупантів за морпіхами 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського".
Деталі: Зазначається, що "Алігатора" на Бердянському напрямку спалили морпіхи-протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін".
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За даними УП, це сталося у неділю 2 липня.
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