Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Морпіхи спалили російський гелікоптер Ка-52 протитанковим "Джавеліном"

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 11:51
Морпіхи спалили російський гелікоптер Ка-52 протитанковим Джавеліном
ілюстративне фото

2 липня на Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52 з переносного протитанкового ракетного комплексу "Джавелін".

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП

Дослівно: "309-ий ліквідований гелікоптер окупантів за морпіхами 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського".

Деталі: Зазначається, що "Алігатора" на Бердянському напрямку спалили морпіхи-протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін".

За даними УП, це сталося у неділю 2 липня.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
Керченський міст стоїть, автомобілі через Керченську протоку возять кораблями ВМФ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Останні новини
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
Усі новини...
Реклама: