У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Понеділок, 3 липня 2023, 13:29
У понеділок 3 липня о 6:40 у Харкові на вулиці біля одного з будинків у Немишлянському районі було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови.
Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство".
Деталі: За словами Чубенка, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".