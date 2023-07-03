Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові знайшли застреленим поліцейського

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 13:29
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
ілюстративне фото поліції

У понеділок 3 липня о 6:40 у Харкові на вулиці біля одного з будинків у Немишлянському районі було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство".

Деталі: За словами Чубенка, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Харків
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Огида Харкова: концерт Світлани Лободи біля фонтану з мавпами
У Харкові – вибухи: мер повідомив про щонайменше 3 "прильоти"
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: