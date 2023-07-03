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У Харкові знайшли застреленим поліцейського

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 13:29
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
ілюстративне фото поліції

У понеділок 3 липня о 6:40 у Харкові на вулиці біля одного з будинків у Немишлянському районі було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство".

Деталі: За словами Чубенка, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Теми: Харківполіція
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