У Харкові знайшли застреленим поліцейського

У понеділок 3 липня о 6:40 у Харкові на вулиці біля одного з будинків у Немишлянському районі було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство".

Деталі: За словами Чубенка, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".