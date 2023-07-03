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Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 3 липня 2023, 13:57
Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що "війна закінчилась", а "мир" без Криму Зеленський не вважатиме "перемогою". 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN

Деталі: Зокрема, Зеленський сказав, що його кінцевою метою є звільнення анексованого у 2014 році Криму: "Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася".

Відповідаючи на запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути мир без Криму, Зеленський сказав: "Тоді це не буде перемогою".

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Також він прокоментував заколот вагнерівців в Росії і заявив, що реакція російського диктатора була слабкою. 

Пряма мова: "Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка.

По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії і захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах.

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Вся та вертикаль влади, яку він мав раніше, просто руйнується".

Деталі: Зеленський заявив, що звіти української розвідки свідчать про те, що Кремль вимірює підтримку Пригожина, і половина Росії підтримує ватажка "Вагнера" і його заколот.

Президент також прокоментував зустріч із головою Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Біллом Бернсом, який нещодавно відвідав Київ і зустрівся із ним та представниками української розвідки.

Зеленський сказав, що був "здивований", побачивши, що про його зустріч з Бернсом повідомили в ЗМІ.

Пряма мова: "Моє спілкування з главою ЦРУ завжди має бути за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі - що потрібно Україні і як Україна готова діяти.

У нас немає ніяких секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші відносини, і наші спецслужби спілкуються між собою.

Ситуація досить проста. У нас хороші стосунки з керівником ЦРУ, і ми спілкуємося. Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні".

Теми: ЗеленськийКримокупаціявійна
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