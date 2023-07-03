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Угорщина просить ЄС продовжити винятки із санкцій проти нафтопродуктів із РФ

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 14:11

Влада Угорщини звернеться до Євросоюзу з проханням продовжити на один рік виняток із санкцій проти Росії, який дає змогу нафтопереробній компанії Slovnaft, що входить до складу угорської енергетичної групи MOL, експортувати в Чехію нафтопродукти, вироблені з російської сировини.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Сійярто, MOL потрібен ще один рік, щоб завершити інвестиції на словацькому нафтопереробному заводі Slovnaft, які б дозволили подальший перехід на неросійську нафту.

"Щоб реалізувати  ці інвестиції, потрібен ще один рік, тому ми просимо ЄС продовжити на один рік виняток із санкцій, який дозволяє MOL і компанії Slovnaft, що входить до складу групи, експортувати до Чехії продукти, перероблені з російської нафти", – сказав угорський міністр.

MOL володіє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, які отримують сировину з південного відгалуження нафтопроводу "Дружба".

Словаччина отримує майже всю сиру нафту з Росії через нафтопровід "Дружба", але планує скоротити цю частку цьогоріч.

У грудні 2022 року Словаччина домоглася звільнення від санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, що дозволило їй продовжувати експорт нафтопродуктів.

Як відомо, у жовтні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про заборону морського транспортування російських нафтопродуктів із 5 лютого 2023 року до третіх країн, а також пов'язане з цим надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

А з 5 грудня набуло чинності рішення Європейського Союзу про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Теми: УгорщинаЄСРосіясанкції
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