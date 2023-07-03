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Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 14:17
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну: їхні послуги дозволяли будь-кому з-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу.

Джерело: прсслежби СБУ, НПУ та Київської міської прокуратури

Деталі: До складу організованої злочинної групи входило четверо осіб. Слідством встановлено, що організаторкою самої схеми виявилася 26-річна киянка, яка долучила до співпраці уродженку Івано-Франківщини 1987 року народження, житомирянина 1986 року народження та мешканця Запоріжжя 1978 року народження.

 

За матеріалами слідства, ділки використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення.

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Зловмисники забезпечували з’єднання абонентів різних держав, в тому числі й держави-агресора Росії з абонентами в Україні, маскували джерело генерації телефонних з’єднань на територію України та, як наслідок, створювали в умовах воєнного стану неконтрольовані українськими операторами канали зв’язку.

 
 

Щоб "заплутати сліди", організатори "бізнесу" використовували підставних осіб з-поміж соціально незахищених верств населення.

На підставі отриманих беззаперечних доказів 4 учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, зазначають у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі звернулися до суду із клопотанням обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кажуть у поліції.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти  років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теми: СБУпрокуратураполіція
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