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США продовжують наполягати на "гібридному трибуналі" щодо злочину агресії

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 14:20

Сполучені Штати продовжують підтримувати ідею "гібридного трибуналу" щодо злочину агресії проти Росії.

Про це у понеділок заявив на пресконференції в Гаазі помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сполучені Штати підтримують міжнародний трибунал, який ґрунтується на українському законодавстві, але включає концепції міжнародного права", – сказав помічник генпрокурора США.

Він додав, США "з нетерпінням чекають на співпрацю з нашими колегами в Україні, нашими партнерами в ЄС та всіма іншими суб'єктами, щоб гарантувати, що у нас є належний форум для забезпечення правосуддя та відповідальності".

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Нагадаємо, цієї весни ЗМІ повідомляли, що у Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде "гібридний трибунал", що поєднав би національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Президент України Володимир Зеленський закликав створити повноцінний міжнародний трибунал щодо скоєного Росією злочину агресії та розкритикував так званий "гібридний" трибунал.

"Лише одна інституція спроможна відреагувати на злочин агресії – це трибунал. Трибунал, а не щось гібридне, що дозволить формально "закрити питання", – заявив Зеленський.

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Теми: СШАтрибуналРосія
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