Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Топ-посадовець НАТО похвалив контрнаступ України

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 14:49

Контрнаступ України проти російських військ є складним через наземні міни та інші перешкоди, але українські війська мають рацію, коли діють обережно.

Про це заявив у понеділок глава Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Контрнаступ – це складно… Люди не повинні думати, що це легка прогулянка. Це ніколи не буде так", – сказав він журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Українські війська зіштовхуються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, намагаючись прорвати російські лінії, сказав Бауер, вдаючись до історичних порівнянь. 

Реклама:

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко", – додав він.

Коментарі Бауера перегукуються з висловлюваннями генерала Марка Міллі, найвищого військового офіцера США, який заявив у п'ятницю, що контрнаступ буде дуже важким, дуже довгим і "дуже, дуже кривавим".

Бауер сказав, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно, щоб уникнути великих втрат, намагаючись прорватися вперед.

ВІДЕО ДНЯ

"Це надзвичайно складна операція такого типу, і я думаю, що те, як вони її проводять, заслуговує на похвалу", – сказав він.

Він наголосив, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не просуваються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", – сказав Бауер.

Раніше у Білому домі заявили, що США перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, аби її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.

Теми: контрнаступНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
контрнаступ
Захисники за тиждень звільнили 37 кв. км на сході і півдні країни − Міноборони
Сили оборони вели контрнаступ на шести ділянках фронту, досягли успіхів – ISW
З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: