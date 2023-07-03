Сотні ромів у Чехії вийшли на протест, вимагаючи захисту через конфлікт з українцями

У чеському місті Пардубіце сотні ромів з усієї Чехії вийшли на знак протесту проти суботнього конфлікту між ромами та трьома українцями.

Про це повідомляє видання Denik N, пише "Європейська правда".

Роми стверджують, що у суботу троє українців спровокували бійку, у результаті якої один ромський чоловік отримав поранення.

Поліція наразі відмовилася коментувати суботній конфлікт і не уточнила національність учасників. Речниця поліції повідомила сьогодні CTK, що одна людина отримала поранення і троє були затримані під час суботньої вечірньої сутички, в якій брали участь загалом близько 20 осіб.

Реклама:

На демонстрації виступила Маркета Яновська, прессекретарка регіональної поліції Пардубіце. Вона повідомила, що поліція ще нікому не висунула звинувачень і розслідує справу за підозрою у скоєнні масових заворушень.

Протест ромів у Пардубіце фото: CTK

"Тривають допити та інші дії, і не виключено, що переслідування буде розширено на інші злочини. У зв'язку з цим прошу не допускати ескалації насильства або будь-яких інших протиправних дій", – звернулася вона до присутніх.

За словами постраждалого рома, бійку спровокували українці, які нібито погрожували ромам напередодні.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми дали відсіч, і один з українців витягнув ніж і вдарив мене", – розповів Петр С. Після інциденту потерпілому надали медичну допомогу, і з вечора суботи він перебуває вдома з двома швами на обличчі.

Місце проведення акції патрулюють співробітники міліції. Організатори протесту кажуть, що учасники акції приїхали з усієї країни.

"Ми хочемо звернути увагу уряду на те, що ми також є громадянами Чеської Республіки і не ходимо по місту зі зброєю в руках і не нападаємо. Ми хочемо жити мирно. Ми тут тому, що ситуація серед ромів є напруженою. Цей випадок, що стався в суботу, не є поодиноким, це лише другий випадок, про який повідомляють ЗМІ. Конфліктів між українцями та ромами стає все більше і більше, я вважаю, що це зайве", – сказав Чеському інформаційному агентству Фердинанд Банік, один з учасників акції протесту.

Він побоюється, що якщо "держава не займеться цим", роми можуть радикалізуватися.

"Ми не вважаємо всіх українців однаковими, ми знаємо, що таке расизм, ми не расисти. Ми просто хочемо, щоб вони не приходили зі зброєю і не нападали на нас. При такому напливі людей (з України. – Ред.) серед них можуть бути проблемні люди", – сказав Банік.

Він також допустив, що це можуть бути провокатори, які хочуть спровокувати конфлікт з ромами.

"Ми не хочемо конфлікту, ми просто хочемо безпеки. Ми хочемо, щоб ситуація серед нас, ромів, заспокоїлася. Ми знаємо, що ситуація може обернутися проти нас", – сказав Баник.

Роман Полак, представник ромів Пардубіце і організатор протесту, сказав, що "ми просимо лише про захист або більшу безпеку і контроль".

Нагадаємо, раніше цього місяця між українською та ромською громадою Чехії виникла напруженість через вбивство у місті Брно рома – джерела ЗМІ стверджують, що підозрюваним є громадянин України.

Тим часом, у Чехії суд виправдав вчительку, звинувачену у запереченні війни в Україні.