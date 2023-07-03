По Сумах вдарили 4 "Шахеди": 1 загиблий, 16 поранених – ОВА
Понеділок, 3 липня 2023, 15:05
Всього по Сумах 3 липня росіяни вдарили 4 баражуючими бєприпасами іранського походження Shahed 136: за попередньою інформацією 16 людей отримали поранення, 1 загинула.
Джерело: Сумська ОВА у Facebook
Дослівно: "Станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу "Shahed 136" по центру м. Суми Сумської області.
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Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.
Станом на 13:00 попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу".
Деталі: Тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.
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Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення, зазначає місцева влада.