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По Сумах вдарили 4 "Шахеди": 1 загиблий, 16 поранених – ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 15:05
По Сумах вдарили 4 Шахеди: 1 загиблий, 16 поранених – ОВА
фото: Сумська ОВА

Всього по Сумах 3 липня росіяни вдарили 4 баражуючими бєприпасами іранського походження Shahed 136: за попередньою інформацією 16 людей отримали поранення, 1 загинула.

Джерело: Сумська ОВА у Facebook

Дослівно: "Станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу "Shahed 136" по центру м. Суми Сумської області.

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Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

 

Станом на 13:00 попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу".

Деталі: Тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення, зазначає місцева влада.

Теми: СумиШахед
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