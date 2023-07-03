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У Грузії назвали недружнім рішенням санкції України проти Georgian Airways

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 16:01

Грузія назвала неприйнятними санкції, запроваджені Україною щодо грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила польоти в Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр економіки та сталого розвитку Грузії Леван Давіташвілі, повідомляє "Грузія Online".

За його словами, це було "дійсно політично обумовлене рішення". Він додав, що в РФ "літає багато авіакомпаній багатьох країн, і подібної реакції або рішення з боку української влади в інших випадках не було".

Давіташвілі висловив думку, що до цього рішення "доклали руку і грузинські опозиціонери", вказавши на те, "наскільки пов'язані деякі опозиційні групи" Грузії з владою України.

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"Сумно говорити, що ми побачили чергове вкрай недружнє рішення з боку влади України. Такі факти були у нас і в попередніх випадках, коли кілька громадян Грузії потрапили під так звані санкції влади України", – зазначив він.

Міністр економіки та сталого розвитку Грузії висловив переконання, що дане рішення Києва не вкладається в ті стандарти відносин між країнами, які є в Грузії та України.

"Що стосується реагування, як і в попередньому випадку, на це відреагувало МЗС Грузії, і я впевнений, що і зараз буде відповідна реакція з боку МЗС", – резюмував Давіташвілі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти в Росію, та її директор Тамаз Гаіашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.

Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ. 

Перед тим у Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом. 

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways. Компанія зі свого боку оголосила її небажаною особою на своїх рейсах.

Теми: ГрузіяУкраїнасанкціїавіа
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