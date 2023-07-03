Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Грузії назвали недружнім рішенням санкції України проти Georgian Airways

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 16:01

Грузія назвала неприйнятними санкції, запроваджені Україною щодо грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила польоти в Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр економіки та сталого розвитку Грузії Леван Давіташвілі, повідомляє "Грузія Online".

За його словами, це було "дійсно політично обумовлене рішення". Він додав, що в РФ "літає багато авіакомпаній багатьох країн, і подібної реакції або рішення з боку української влади в інших випадках не було".

Давіташвілі висловив думку, що до цього рішення "доклали руку і грузинські опозиціонери", вказавши на те, "наскільки пов'язані деякі опозиційні групи" Грузії з владою України.

"Сумно говорити, що ми побачили чергове вкрай недружнє рішення з боку влади України. Такі факти були у нас і в попередніх випадках, коли кілька громадян Грузії потрапили під так звані санкції влади України", – зазначив він.

Міністр економіки та сталого розвитку Грузії висловив переконання, що дане рішення Києва не вкладається в ті стандарти відносин між країнами, які є в Грузії та України.

"Що стосується реагування, як і в попередньому випадку, на це відреагувало МЗС Грузії, і я впевнений, що і зараз буде відповідна реакція з боку МЗС", – резюмував Давіташвілі.

Раніше повідомлялося, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти в Росію, та її директор Тамаз Гаіашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.

Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ. 

Перед тим у Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом. 

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways. Компанія зі свого боку оголосила її небажаною особою на своїх рейсах.

Теми: ГрузіяУкраїнасанкціїавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: