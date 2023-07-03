Голова Міноборони Німеччини: Україна отримає десятки Leopard 1A5 "у найближчі тижні"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

Відповідаючи на питання, чи не забарилась Німеччина з військовою допомогою Україні, Пісторіус наголосив на історичному характері рішень, які Берлін ухвалив після повномасштабного російського вторгнення.

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"Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює! Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС", – зауважив він.

Також голова німецького Міноборони нагадав про участь Німеччини в підготовці українських Збройних Сил та ухвалення першої в історії країни Стратегії національної безпеки.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть в Україну в найближчі тижні", – анонсував Пісторіус.

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Окремо він згадав про пакет військової допомоги Україні в розмірі 2,7 мільярда євро, який містить зокрема системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Нагадаємо, ще в лютому Німеччина та Данія анонсували надання Україні десятків танків Leopard 1 для допомоги в протидії російській повномасштабній агресії.

За неофіційною інформацією, йдеться у тому числі про колишні данські Leopard, які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, де вони і залишаються на складах.