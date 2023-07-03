Голова Міноборони Німеччини: Україна отримає десятки Leopard 1A5 "у найближчі тижні"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

Відповідаючи на питання, чи не забарилась Німеччина з військовою допомогою Україні, Пісторіус наголосив на історичному характері рішень, які Берлін ухвалив після повномасштабного російського вторгнення.

"Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює! Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС", – зауважив він.

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Також голова німецького Міноборони нагадав про участь Німеччини в підготовці українських Збройних Сил та ухвалення першої в історії країни Стратегії національної безпеки.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть в Україну в найближчі тижні", – анонсував Пісторіус.

Окремо він згадав про пакет військової допомоги Україні в розмірі 2,7 мільярда євро, який містить зокрема системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

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Нагадаємо, ще в лютому Німеччина та Данія анонсували надання Україні десятків танків Leopard 1 для допомоги в протидії російській повномасштабній агресії.

За неофіційною інформацією, йдеться у тому числі про колишні данські Leopard, які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, де вони і залишаються на складах.