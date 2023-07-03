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З початку війни фінські компанії наторгували з РФ мінімум на 1,5 млрд євро – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 19:10

Компанії з Фінляндії продовжили торгівлю з російськими підприємствами, зокрема й із орбіти президента РФ Владіміра Путіна, після повномасштабного вторгнення, й загальний обіг цих операцій становить щонайменше 1,5 мільярда євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в розслідуванні фінського суспільного мовника Yle на основі митної статистики.

Згідно з даними, під час повномасштабної війни в Україні з Фінляндії постачались товари, наприклад, на великі рудники в Росії. При цьому загальний обсяг двосторонньої торгівлі більший за 1,5 мільярда євро, бо митні дані стосуються лише частини фінських компаній.

Приміром, компанія Metso Outotec, що надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості, оголосила трохи більше ніж за тиждень після російського вторгнення про припинення поставок до Росії.

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На практиці компанія продовжувала торгувати в Росії ще принаймні кілька місяців після цього. Найбільшим її клієнтом став Тайшетський алюмінієвий завод, пов’язаний із олігархом Олегом Дерипаскою.

Metso Outotec також постачала продукцію підприємству "Удоканська мідь" і Михайлівському залізному руднику, найбільшим власником яких є Алішер Усманов, що, згідно із санкційним списком ЄС, тісно пов'язаний із Путіним.

Також від початку війни Фінляндія імпортувала з Росії значну кількість енергії та хімічних речовин.

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Попри те, що олігархи-бенефіціари компаній, із якими велась торгівля, перебувають під санкціями, вона може бути законною, зауважує Yle.

За словами відповідальної за санкції Міністерства закордонних справ Фінляндії Пії Саріваари, торгівлю з компанією дозволено, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у ній становить до 50%.

Раніше повідомлялось, що швейцарські заводи з березня 2022 року, тобто початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – отримали на переробку 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що воно ввозиться через Лондон і не порушує санкції.

Теми: РосіяФінляндія
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