Афганець, друг в "ДНР" та фатальне відео: Деталі про підозрюваного у коригуванні вогню по Краматорську

3 липня стало відомо, що кількість жертв ракетного обстрілу кафе "Ria" у Краматорську на Донеччині збільшилась до 13. 1 липня у лікарні Дніпра від важких поранень померла письменниця Вікторія Амеліна.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: За даними українських правоохоронців, цей черговий воєнний злочин росіяни вчинили за сприяння українського коригувальника — 57-річного уродженця Краматорська Володимира Синельника.

Слідчі СБУ та прокурори оголосили чоловіку підозру за статтею державна зрада.

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За даними слідства, Синельник все життя прожив у Краматорську, працював у ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", до цього — кілька років на "Новокраматорському машинобудівному заводі" (НКМЗ), займався підприємницькою діяльністю.

У 80-х він проходив службу в Афганістані, де познайомився з "другом Артуром", який нині служить в "ДНР". Саме він у 2014 році під час тимчасової окупації Краматорська завербував його до співпраці з російськими спецслужбами.

"Весь цей час мешканець Краматорська чекав сигналу росіян", — заявили нам в прес-службі Донецького управління СБУ.

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З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за даними слідства, російські спецслужби, а саме Головне розвідувальне управління штабу ЗС РФ, його "активували". За їхніми вказівками він нібито мав збирати інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську, а також передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

27 червня 2023 року до Синельника звернувся той же "знайомий Артур" з проханням перевірити інформацію про місцезнаходження українських військових у Краматорську.

"Підозрюваний пішов у центр міста, де, помітивши на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування, записав відео, яке одразу надіслав співрозмовнику через месенджер "Telegram". Аби хтось не помітив його зацікавленості зазначеною локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей", — йдеться в підозрі Синельнику.

Через деякий час після відправки вказаного відео російські військові нанесли удар з ОТРК "Іскандер M".

Синельник повністю визнає вину. "Мене мій знайомий попросив поїхати і зняти на відео кафе, яке знаходиться поруч з готелем "Краматорськ", — розповів він на відео, яке опублікували українські спецслужби.

Але, в той же час, підозрюваний запевнив, що нібито не розумів серйозність наслідків до яких призведуть його дії.

"Каже, що його попросили переглянути чи живе там хтось. Він розповів, що там знаходяться військові машини. Обійшов навколо цього готелю і кафе, зняв відео, відправив і потім видалив", — розповідає нам адвокат підозрюваного за призначенням Сергій Безрук.

"Каже, що нібито не розумів до чого це призведе. Лише по факту зрозумів. Вибачається, розкаюється...", — заявив адвокат.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти арешту. Його відправили в СІЗО на два місяці без можливості внесення застави. Оскаржувати рішення в апеляційній інстанції адвокат не буде.

"Він проросійський, сподівається на обмін", — пояснюють нам в Донецькому управлінні СБУ.

У результаті ракетного обстрілу Краматорська 27 червня 13 людей загинуло та 64 отримали поранення.

Синельнику загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Досудове розслідування триває, встановлюються інші ймовірні причетні до злочину особи.