Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 19:38

Прем’єр-міністр Польщі підтвердив наміри влади провести референдум щодо міграційної угоди ЄС одночасно з парламентськими виборами.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

У понеділок на брифінгу Моравецького запитали, чи можна трактувати внесення правлячою партією законопроєкту про можливість національного референдуму в один день з виборами як сигнал, що референдум щодо міграційної угоди ЄС хочуть організувати одночасно з парламентськими виборами.

Реклама:

"Можу підтверидти: ми плануємо проводити це (парламентські вибори та референдум щодо переміщення мігрантів – РАР) одночасно, щоби зменшити витрати. Як відомо, проведення виборів та окремого референдуму – це додаткові, майже такі самі кошти", – відповів Матеуш Моравецький. 

На питання про можливість ще якихось додаткових питань на референдумі щодо міграційної угоди прем’єр сказав, що поки планують виносити лише питання щодо міграції і його формулювання ще не визначене.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у питанні про розселення мігрантів, які прибувають до Європи, до різних країн союзу. Попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

ВІДЕО ДНЯ

Після того у Польщі заявили про наміри заблокувати європейський план

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у питанні про розподіл мігрантів.

Теми: Польщавибориреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Польща
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: