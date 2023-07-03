Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції

Прем’єр-міністр Польщі підтвердив наміри влади провести референдум щодо міграційної угоди ЄС одночасно з парламентськими виборами.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

У понеділок на брифінгу Моравецького запитали, чи можна трактувати внесення правлячою партією законопроєкту про можливість національного референдуму в один день з виборами як сигнал, що референдум щодо міграційної угоди ЄС хочуть організувати одночасно з парламентськими виборами.

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"Можу підтверидти: ми плануємо проводити це (парламентські вибори та референдум щодо переміщення мігрантів – РАР) одночасно, щоби зменшити витрати. Як відомо, проведення виборів та окремого референдуму – це додаткові, майже такі самі кошти", – відповів Матеуш Моравецький.

На питання про можливість ще якихось додаткових питань на референдумі щодо міграційної угоди прем’єр сказав, що поки планують виносити лише питання щодо міграції і його формулювання ще не визначене.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у питанні про розселення мігрантів, які прибувають до Європи, до різних країн союзу. Попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

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Після того у Польщі заявили про наміри заблокувати європейський план.

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у питанні про розподіл мігрантів.