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Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 19:38

Прем’єр-міністр Польщі підтвердив наміри влади провести референдум щодо міграційної угоди ЄС одночасно з парламентськими виборами.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

У понеділок на брифінгу Моравецького запитали, чи можна трактувати внесення правлячою партією законопроєкту про можливість національного референдуму в один день з виборами як сигнал, що референдум щодо міграційної угоди ЄС хочуть організувати одночасно з парламентськими виборами.

"Можу підтверидти: ми плануємо проводити це (парламентські вибори та референдум щодо переміщення мігрантів – РАР) одночасно, щоби зменшити витрати. Як відомо, проведення виборів та окремого референдуму – це додаткові, майже такі самі кошти", – відповів Матеуш Моравецький. 

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На питання про можливість ще якихось додаткових питань на референдумі щодо міграційної угоди прем’єр сказав, що поки планують виносити лише питання щодо міграції і його формулювання ще не визначене.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у питанні про розселення мігрантів, які прибувають до Європи, до різних країн союзу. Попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Після того у Польщі заявили про наміри заблокувати європейський план

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Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у питанні про розподіл мігрантів.

Теми: Польщавибориреферендум
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