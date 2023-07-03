На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий

На Лимано-Куп’янському і Бахмутському напрямках росіяни тримають армію більше 180 тисяч військових.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова: "Там (на Лимано-Куп’янському напрямку – ред.) зібрано доволі потужне угруповання, більше 120 ворожих військ.

Це повітряно-десантні війська окупанта, механізовані підрозділи. Також підрозділи бойового армійського резерву "Барс", територіальні війська. Також із того, що нове з’явилося, штурмові роти "шторм Z", які набираються при їхніх військкоматах з людей, в яких є проблеми із криміналом".

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"По всій нашій зоні (Східного угруповання військ – ред.) більше 180 тисяч… За своєю довжиною зона Лимано-Куп’янського напрямку більша і тому ворог там більше концентрується. На Бахмутському – близько 50 тисяч військ".

Деталі: Водночас Маляр ввечері понеділка заявила, що на Бахмутському напрямку "триває двобій за перехоплення ініціативи".