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Шольц поговорив із Зеленським про військову підтримку і "зернову угоду"

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 20:46

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістила канцелярія німецького лідера.

Зазначається, що під час розмови Зеленський подякував уряду Німеччини за військову підтримку, зокрема посилення протиповітряної оборони та артилерії України, а Шольц підтвердив "постійну й непохитну солідарність" Берліна з Києвом.

Шольц "оголосив, що Німеччина продовжить підтримку України, зокрема у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", зазначили в канцелярії.

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Також лідери Німеччини й України закликали продовжити дію Чорноморської зернової угоди під егідою ООН після 17 липня й домовились "продовжувати конструктивний обмін думками", зокрема з метою "глобальної підтримки мирного врегулювання".

Сам Зеленський додав, що із Шольцем "скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України", а також "поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі".

"Окремо вдячний за активну реалізацію попереднього оборонного пакету на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро", – зауважив голова держави.

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Раніше видання Financial Times повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду". Цю пропозицію вже розкритикувала посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева.

Теми: ШольцЗеленський
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