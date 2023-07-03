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У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 21:08
У жінки голови Київміськбуду знайшли віллу у Франції за €20 млн
Фото Bihus.info

Журналісти виявили на Лазуровому узбережжі розкішну віллу, оформлену на французьку фірму, яку три роки тому придбала компанія дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра; останній у відповідь заявив, що не має майна поза межами України.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Bihus.info повідомляє, що вілла знаходиться у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вона має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині – 6 спалень та ванних кімнат, велика вітальня, винний льох та кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 авто.

Дослівно Bihus: "Процес купівлі розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанії Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу) та сплатила аванс. 

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Фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020-го. Підтвердження цієї операції ми знайшли і у фінансових документах компанії, яка продала компанію Koksi Holding Оксани Кушнір, і в аудиторському звіті самої Koksi Holding. 

В останньому йдеться про вартість у майже 19 мільйонів євро. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у 20 мільйонів євро".

 

Більше деталей: На прохання прокоментувати купівлю маєтка Ігор Кушнір відповів, що не є власником ні рухомого, ні нерухомого майна поза межами України.

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Довідково: Кушнір більше 10 років займає посаду президента "Київміськбуду". Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Що цьому передувало: 

  • Раніше журналісти виявили, як на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко.
  • Діяльністю "Київміськбуду" зацікавилися в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ. 
  • Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Теми: корупціяКиївЗМІ
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