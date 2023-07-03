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У низці областей оголошено тривогу, є загроза застосування дронів

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 21:51
У низці областей оголошено тривогу, є загроза застосування дронів
ФОТО GETTY IMAGES

У південних та східних регіонах України оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа повітряних тривог

Деталі: Тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ворогом безпілотників у Запорізькій області.

Оновлено: Станом на 22:00 тривога поширилася на Донецьку область, у Миколаївській - скасована. 

Станом на 23:00 тривога поширишался на Дніпропетровську область, у Херсонській - скасована. 

 

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьДонецька областьповітряна тривога
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