У низці областей оголошено тривогу, є загроза застосування дронів
Понеділок, 3 липня 2023, 21:51
У південних та східних регіонах України оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування ворожих безпілотників.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа повітряних тривог
Деталі: Тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ворогом безпілотників у Запорізькій області.
Оновлено: Станом на 22:00 тривога поширилася на Донецьку область, у Миколаївській - скасована.
Станом на 23:00 тривога поширишался на Дніпропетровську область, у Херсонській - скасована.