У низці областей оголошено тривогу, є загроза застосування дронів

У південних та східних регіонах України оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа повітряних тривог

Деталі: Тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ворогом безпілотників у Запорізькій області.

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Оновлено: Станом на 22:00 тривога поширилася на Донецьку область, у Миколаївській - скасована.

Станом на 23:00 тривога поширишался на Дніпропетровську область, у Херсонській - скасована.