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Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 22:26

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував дії грузинської влади щодо українського громадянина Міхеїла Саакашвілі, якому Тбілісі не дозволяє виїхати за кордон на лікування, й анонсував виклик грузинського посла в МЗС.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону в понеділок увечері, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова МЗС пояснив, що після публікації кадрів із сьогоднішнього судового засідання щодо Саакашвілі, де він має вкрай змарнілий і виснажений вигляд, "усе досягло точки кипіння", через що Київ пішов на "різкий, але справедливий крок".

"Коли держава чимось невдоволена, то перший рівень реакції – це висловити протест. Другий рівень реакції – відкликати свого посла на консультації", – сказав Кулеба.

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"А третій рівень реакції, на декілька рівнів вищий за жорсткістю – попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує", – додав він.

Міністр оголосив, що посла Грузії викличуть у вівторок зранку, після чого з ним "проведуть відповідну розмову".

"І консультуватись зі своїм урядом він має, власне, про те, куди взагалі йде Грузія і навіщо вони руйнують грузинсько-українські стосунки і що вони мають зробити для того, щоб їх урятувати", – завважив він.

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На думку Кулеби, грузинська влада "реально хоче довести його (Саакашвілі. – Ред.) до смерті" через особисту ненависть і помсту, діючи за "старовинним сталінським методом "Немає людини – немає проблеми" (цю цитату Сталіну приписують помилково. – Ред.).

"Якщо вони (влада Грузії. – Ред.) вважають Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики – дайте йому виїхати з Грузії, хай живе спокійним життям в Україні або іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватись із Росією, якщо ви так хочете. Але ми бачимо сліпу, просто звірячу політику – довести його до смерті", – підсумував голова МЗС.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим

Теми: Кулеба ДмитроМЗССаакашвіліГрузія
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