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Кулеба, говорячи про саміт НАТО, згадав слова Пономарьова і Павліка

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 22:45

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна продовжує інтенсивно готуватись до Вільнюського саміту НАТО, аби здобути рішення, які її задовольняють.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону в понеділок увечері, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи дипломатичні контакти Києва перед самітом Альянсу, міністр згадав рядок із пісні Олександра Пономарьова: "З ранку до ночі бачу твої очі".

"Ми з ранку до ночі бачимо Вільнюський саміт і постійно ведемо перемовини… Зараз ми увійшли в дуже інтенсивну фазу перемовин. Вони непрості. Вже є здобутки, але це ще не ті здобутки, які повністю нас задовольняють", – зазначив він.

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"Тому будемо працювати до останньої хвилини, для того щоб отримати максимальний для України результат", – запевнив голова МЗС.

За словами Кулеби, в разі, якщо саміт НАТО у Вільнюсі не виправдає очікувань України, "буде саме так, як співав класик (ідеться про Віктора Павліка. – Ред.): якщо немає обіцянок, то не буде з нашого боку і пробачень".

"Життя не зупиниться, але якщо не буде завтра те, що нам треба, то ми виб’ємо це післязавтра. Але працюємо на результат. Як я вже казав, певні серйозні результати вже вимальовуються, але ми завжди працюємо на максимальний результат", – додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Читайте також: Головні страхи Заходу щодо членства України в НАТО: як Київ може на них відповісти?

Теми: Кулеба ДмитроМЗСНАТО
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