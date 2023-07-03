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Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 23:12

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще минулого місяця, але через помилку в розрахунках цього не сталось.

Така заява міністра пролунала в етері телемарафону в понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба зізнався, що раніше був упевнений в отриманні Україною винищувачів "в перші місяці наступного року" з огляду на те, що навчання на F-16 мали початись у червні.

"У червні тренування не розпочались. Це означає, що графік починає зсуватись… Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально пришвидшити цей процес", – зазначив він.

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Голова МЗС пояснив, що йдеться про дуже складний процес: навчання льотчиків та інженерів, підготовка інфраструктури, "ухвалення необхідних правових рішень, власне, про передання літаків".

"Навчання не починались. Була обіцянка почати навчання в червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, помилились в розрахунках, їм треба більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо", – підсумував він.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у червні.

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Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

Теми: Кулеба ДмитровинищувачіМЗС
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