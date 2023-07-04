Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 03:55
Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
Скрін з відео

У місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі "квадратів".

Джерело: Москва 24

Деталі: За попередньою інформацію, спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Також вогонь охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації немає.

Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що палає складське приміщення на площі 400 кв. метрів. Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 "квадратів".

Реклама:

Доповнено о 03:55. За інформацією російського видання "РИА Новости", пожежу в будівлі колишньої меблевої фабрики в Хімках локалізовано на площі 2,5 тис. "квадратів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців

Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва

Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"

Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ

Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без Пригожина – ISW

ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
13:57
фотоУ Фінляндії для інсталяції американського фотохудожника оголилися близько тисячі людей
13:53
Глава МЗС Німеччини прокоментувала можливість падіння режиму Путіна
13:38
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
13:34
"Гірше Серебрянського лісу Господь ще нічого не придумав": історія нацгвардійця з позивним "Шрам"
13:26
Внаслідок негоди знеструмлені 140 населених пунктів у 6 областях
13:20
Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі
13:08
Запрошення України до НАТО прив’язане до закінчення війни – президент Литви
12:57
У Чорногорії оголосили результати парламентських виборів через місяць після їх проведення
12:51
фотоУ зоопарку Києва показали оновлений літній вольєр для пари ведмедів
12:39
Росіяни атакували Куп’янський район, вбили чоловіка
Усі новини...
Реклама: