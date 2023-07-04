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Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 03:55
Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
Скрін з відео

У місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі "квадратів".

Джерело: Москва 24

Деталі: За попередньою інформацію, спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Також вогонь охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації немає.

Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що палає складське приміщення на площі 400 кв. метрів. Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 "квадратів".

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Доповнено о 03:55. За інформацією російського видання "РИА Новости", пожежу в будівлі колишньої меблевої фабрики в Хімках локалізовано на площі 2,5 тис. "квадратів".

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Теми: Росіяпожежа
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