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Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Російські загарбники продовжують мінувати окуповані території на півдні України – у Мелітопольському районі Запорізької області ворог встановлює міни на ґрунтових дорогах і засіяних полях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях півдня України, зокрема у Мелітопольському районі, російсько-окупаційні війська за допомогою спеціальної військової техніки продовжують встановлювати мінні огорожі прямо на засіяних полях, а подекуди й просто на ґрунтових дорогах.

За наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, неодноразово був зафіксований у полях під Мелітополем".

Деталі: У ЦНС наголосили, що відповідні дії окупантів ставлять під загрозу життя цивільних осіб.

Теми: Запорізька областьМелітопольмінування
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