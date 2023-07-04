У трьох областях – загроза ворожих безпілотників

Повітряні сили ЗСУ вночі 4 липня попередили про ймовірність застосування російськими окупантами ударних БпЛА у Київській, Чернігівській і Сумській областях.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram, мапа тривог

Деталі: Станом на 02:40 повітряну тривогу оголошено у Киевской, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а також на Запоріжжі і Донеччині.

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Нагадаємо: Вночі 4 липня повітряники також попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.