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Маск і Цукерберг – лідери рейтингу найбагатших людей світу – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 05:34
Маск і Цукерберг – лідери рейтингу найбагатших людей світу – ЗМІ
Маск і Цукерберг. Фото Getty Images

Власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Рейтинг багатіїв очолив американський бізнесмен, основний власник Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск, який за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд. 

Другу сходинку у списку посів власник Meta Platforms (соцмережі Facebook, Instagram і WhatsApp) Марк Цукерберг – до червня його статки збільшилися на $58,9 млрд.

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Статки керівника Adani Group Гаутама Адані впали за 6 місяців на $60,2 млрд.

Керівник компанії Icahn Enterprises LP Карл Ікан збіднів на $13,4 млрд або на 57%, що є найбільшим падінням серед усіх членів Індексу мільярдерів Bloomberg за цей період.

500 найбагатших людей світу у першій половині 2023 року збільшили свої статки на $852 мільярди, пише Bloomberg. За останні 6 місяців кожен з учасників рейтингу заробляв у середньому $14 млн на день.

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"Це півріччя стало найкращим для мільярдерів з другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого Covid-19", – пише видання.

Теми: рейтингМаск
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