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Під Москвою збили 2 безпілотники – росЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 07:55
Під Москвою збили 2 безпілотники – росЗМІ
У Новій Москві прогриміли вибухи. Скріншот з відео

Вранці 4 липня сили протиповітряної оборони нібито збили 2 безпілотники на території Нової Москви, один з дронів атакував військову базу у населеному пункті Кубинка, пишуть російські ЗМІ і Telegram-канали.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС", Telegram-канали "Shot" і "Baza"

Деталі: За даними "Shot", два безпілотники було збито в районі села Валуєво у Новій Москві на початку 6-ї год ранку.

"В оперативні служби надійшло одразу кілька звернень про звуки вибуху, очевидці повідомили, що бачили уламки, які падали. Пожежі не сталося, руйнування на землі уточнюються. На місце виїхали оперативні служби", - пише Telegram-канал.

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За інформацією каналу, візуальних пошкоджень на місці падіння БПЛА не виявлено, ніхто з людей не постраждав.

Як повідомляє "Baza", вибухи сталися за кілька кілометрів від московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).

А видання "ТАСС" пише, посилаючись на екстрені служби, що у Новій Москві збито два безпілотники, та ще один – у Калузькій області РФ.

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За інформацією "Baza", літаки, що летіли до аеропорту "Внуково", почали перенаправляти до інших аеропортів.

"Йдеться вже про п'ять рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська. Літаки почали кружляти перед посадкою відразу після появи та знищення у небі безпілотників. "Ще один рейс з Анкари кружляє поблизу аеропорту "Внуково" вже трохи більше години", – повідомив канал.

Водночас, за даними "ТАСС", близько 14 рейсів перенаправлено з Внуково до інших аеропортів Москви.

Згодом Telegram-канали "Shot" повідомив, що один з дронів-камікадзе атакував військову базу у населеному пункті Кубинка під Москвою, однак нібито був збитий засобами РЕБ.

Постраждалих та руйнувань внаслідок атаки безпідотника немає, стверджує канал.

При цьому "ТАСС" пише, що у районі Кубинки безпілотник "впав". Чи був він збитий - видання не уточнює.

Теми: Росіябезпілотники
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