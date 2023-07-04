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Захисники за добу знищили 770 окупантів та 32 артсистеми ворога

Ірина БалачукВівторок, 4 липня 2023, 08:14
Захисники за добу знищили 770 окупантів та 32 артсистеми ворога
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 770 загарбників, 32 артилерійські системи ворога, 29 безпілотників та 9 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 231 030 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 059 (+2) од,
  • бойових броньованих машин − 7 908 (+9) од,
  • артилерійських систем − 4 252 (+32) од,
  • РСЗВ − 647 (+6) од,
  • засобів ППО − 394 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 602 (+29) од,
  • крилатих ракет − 1 264 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 843 (+9) од,
  • спеціальної техніки − 590 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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